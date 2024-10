Irma West Gemeinschaft Hechingen: Kosten für Feste steigen kontinuierlich

1 Die Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft historischer Kinder- und Heimatfeste Süddeutschlands mit über 60 Vertretern fand im Hechinger Ratssaal statt. Foto: Walter

Mehr als 60 Vertreter von 25 Festen Heimat- und Kinderfesten in Süddeutschland waren am Wochenende zu Gast in Hechingen. Gesprochen wurde unter anderem über Sicherheitskonzepte. Auch ein Besuch auf der Burg Hohenzollern stand an.









Die Irma-West-Gemeinschaft war in diesem Jahr Ausrichter der zweitägigen Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft historischer Kinder- und Heimatfeste Süddeutschlands. Über 60 Vertreterinnen und Vertreter von 25 Festen tagten am Wochenende im Ratssaal des Hechinger Rathauses. Darüber informiert die Irma-West- Gemeinschaft in einer Pressemitteilung.