Irlandklasse Villingendorf: Konzert mit „Restless Feet“

Wer Irland denkt, sagt in hiesigen Breiten automatisch Villingendorfer Grund- und Werkrealschule. Das traditionelle Konzert und der irischer Abend, ausgerichtet von der Irlandklasse, steigt mit der Band „Restless Feet“ aus Freiburg am Samstag, 29. März.

Seit einigen Jahren organisiert die Irlandklasse der Grund- und Werkrealschule Villingendorf jährlich ein Konzert mit einer (irischen) Folk/Rock-Band und ermöglicht somit zahlreichen Gästen einen musikalischen, kulinarischen und atmosphärischen Ausflug auf die grüne Insel.

So freuen sich die Schüler der aktuellen Irlandklasse darauf, das Konzert der Band „Restless Feet“ am Samstag, 29. März, in der Mehrzweckhalle in Villingendorf ausrichten und präsentieren zu dürfen und hoffen auf zahlreiche Gäste, für deren leibliches Wohl sie sorgen wollen: Fish and Chips, Irish Stew, Cheddar-Sandwiches, Shamrocks und typisch irische Getränke bieten den passenden Rahmen, sich der Irish Folk/Rock-Musik hinzugeben und einen irischen Abend zu genießen.

Irish-Pub-Songs und etwas Punk

Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Abend startet mit Begrüßungsrede und musikalischer Einstimmung. Konzertbeginn der Band ist um 19.30 Uhr.

Die Band „Restless Feet“ wurde 2011 (ursprünglich für einen einmaligen Auftritt zum St. Patrick’s Day) gegründet. Sie blieb jedoch beisammen. Ihre Kennzeichen sind Irish-Pub-Songs und eine Portion Punk.

Karten: Im Online-Shop der Irlandklasse (unter www.irlandklasse.de), im Schulsekretariat und im Bürgerbüro Villingendorf können Karten für 15 Euro im Vorverkauf erworben werden (ermäßigt für Schüler und Studenten 5 Euro). An der Abendkasse kosten diese 18 Euro.