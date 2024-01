Irish Pub, Gasthof, Restaurant: Gastwirte erklären ihre Preiserhöhungen

1 Restaurantbesucher müssen seit Jahreswechsel tiefer in die Taschen greifen. (Symbolfoto) Foto: Felix Hörhager/dpa

Burger mit Pommes - 17 Euro. Großer Salat - 15 Euro. Spaghetti Bolognese - 14 Euro. Die Restaurants haben ihre Preise angezogen – nicht nur wegen der Mehrwertsteuererhöhung. Gastronomen aus Villingen-Schwenningen, Sulz und Freudenstadt erklären, wie viel teurer ihre Gerichte jetzt sind und wie sie kalkuliert haben.









Michael Steiger von den Irish Pubs in Villingen-Schwenningen und Tuttlingen, Tamara Zabcic vom Gasthof Hecht in Sulz und Beate Gaiser vom Hotel-Restaurant Adler in Freudenstadt – sie alle haben zum Jahreswechsel ihre Restaurantpreise erhöht. Grund dafür ist nicht allein die Mehrwertsteuererhöhung der Bundesregierung.