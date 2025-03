In der Oberndorfer Klosterkirche bezaubert das Quartett „Cara“ sein Publikum.

Mit „Cara“ gastierte am Sonntagabend eine Musikformation in der Oberndorfer Klosterkirche die sich nicht nur in Deutschland einen Namen gemacht hat, sondern sich auch als erste deutsche Irish-Folk-Band in den USA etablieren konnte.

Die Bandmitglieder stammen aus Deutschland, Schottland und Irland und nennen sich „Cara“, was aus den Irischen übersetzt so viel wie „Freunde“ heißt.

Lesen Sie auch

Ergreifende Balladen

Das sind Gudrun Walther, Kim Edgar, Simon Pfisterer und Jürgen Treys auch – wie wäre es sonst möglich, diese rasanten irischen Instrumentalstücke auf höchstem Niveau oder auch ergreifende Balladen einem Publikum in dieser Art und Weise zu präsentieren und es zu begeistern, wie es die vier Ausnahmemusiker an diesem Abend machten.

Schon beim ersten Song klatschten die Zuhörer in der gut besuchten Klosterkirche mit und hatten damit gleich zu Beginn mit der Band Freundschaft geschlossen. Gudrun Walther verzauberte die Menschen nicht nur mit ihrem Gesang und ihre Fertigkeiten an der Fiddle, sie moderierte den Abend und führte ihre Gäste in die Songs der Band ein.

Album aus Coronazeit

Songs aus dem neuesten Album „Grounded“, das während der Coronazeit entstanden ist, standen am Beginn des Konzerts und „Lassie, Lie Near Me“ oder auch „The Spell of Winter“ waren die Opener für einen bemerkenswerten Auftritt des Quartetts. „True Thomas“, die Legende über einen Mann, der einer Elfe sieben Jahre lang dienen musste und mit einer Zunge zurückkehrte, die nie mehr lügen konnte, wurde von Gudrun Walther überaus amüsant erzählt und anschließend von Cara musikalisch dargeboten.

Kim Edgar, die Schottin in der Band, überzeugte mit ihrer Stimme und am Flügel, und Simon Pfisterer vom Tegernsee entpuppte sich als Meister der „Uillean Pipes“, dem irischen Dudelsack und den Flöten. Jürgen Treyz vervollständigte den selbstbewussten und eigenen Stil der Celtic-Folk-Band an der Gitarre.

So sah sich das Publikum vier Protagonisten gegenüber, denen die Freude an der Musik in jeder Phase des Konzerts anzumerken war.

Ausgezeichnete Musik

Dementsprechend war auch der Beifall, mit dem das Oberndorfer Publikum eine Musikgruppe verabschiedete, die mit Fug und Recht bereits mit zwei Irish Music Awards ausgezeichnet wurde.