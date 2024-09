Irische Dudelsäcke: Rolls Royce unter den Sackpfeifen entsteht in Rottenburger Werkstatt

1 Andreas Rogge testet den Klang seiner Dudelsäcke und begutachtet die Produkte. Foto: Straub

Andreas Rogge baut in Wendelsheim hochwertige irische Dudelsäcke, die in alle Welt verkauft werden. Sein Nachfolger ist bereits im Betrieb.









Auf Gälisch heißen sie Uilleann Pipes, Andreas Rogge baut sie seit 42 Jahren: irische Dudelsäcke. Sie sind schwierig zu spielen und noch viel schwieriger zu bauen, gelten als Rolls Royce unter den Sackpfeifen. Der 68-jährige Rogge lebt und arbeitet in Wendelsheim. Bevor er seinen Traumberuf fand, war er Krankenpfleger und hat einige Semester Psychologie studiert. Sein Handwerk hat er in Dublin bei einem alten Meister gelernt. „Als ich in den 70er-Jahren zum ersten Mal einen irischen Dudelsack gehört habe, war ich gleich fasziniert“, erzählt Rogge. War die Tradition bis vor kurzem noch am Aussterben, erlebt das Instrument in den vergangenen Jahren eine Renaissance.