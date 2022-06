1 Eine Luft-Luft-Rakete des Typs Iris-T wird an einen Eurofighter montiert. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Bundeskanzler Olaf Scholz hat für die kommenden Wochen die Lieferung weiterer Waffensysteme an die Ukraine angekündigt. Es geht um Luftverteidigungssystem Iris-T und hochmodernes Radar.















Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat für die kommenden Wochen die Lieferung weiterer Waffensysteme an die Ukraine angekündigt. Die Bundesregierung habe entschieden, dass die Ukraine das Luftverteidigungssystem Iris-T erhalten solle, sagte Scholz am Mittwoch in der Generaldebatte zum Haushalt 2022 im Bundestag. Dies sei das modernste Flugabwehrsystem, über das Deutschland verfüge. „Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen.“

Darüber hinaus werde Deutschland der Ukraine „ein hochmodernes Ortungsradar liefern“, sagte Scholz. Er wies dabei Vorwürfe der Opposition zurück, Deutschland sei bei der Lieferung schwerer Waffen zu zögerlich. Der Kanzler verwies auf die geplante Abgabe von Gepard-Flugabwehrpanzern und der Panzerhaubitze 2000.

Bereits geliefert seien mehr als 15 Millionen Schuss Munition, hunderttausende Handgranaten und 5000 Panzerabwehrminen. Hinzu kämen umfangreiches Sprengmaterial, Maschinengewehre und dutzende Lastwagenladungen etwa mit Material zur Drohnenabwehr.