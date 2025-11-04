Iris Stalzer nach Messerangriff: SPD-Politikerin als Bürgermeisterin in Herdecke vereidigt

Knapp einen Monat nach dem Messerangriff ist Iris Stalzer als neue Bürgermeisterin von Herdecke in ihr Amt eingeführt worden. Die Einzelheiten.
Knapp einen Monat nach dem lebensbedrohlichen Messerangriff auf die neu gewählte Bürgermeisterin von Herdecke, Iris Stalzer (SPD), ist die 57-Jährige am Dienstag in ihr Amt eingeführt worden. Die Vereidigung erfolgte während einer Sitzung des Stadtrats, wie die nordrhein-westfälische Stadt mitteilte. Stalzer soll Anfang Oktober von ihrer Adoptivtochter niedergestochen worden sein, gegen die 17-Jährige gibt es einen Haftbefehl.