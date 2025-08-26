Irgendwann bei Olympia?: So erlebte die Rottweilerin Alisa Werner den Gewinn von WM-Gold

Mit 14 Jahren ist die Twirlerin Alisa Werner vom BTSC Zimmern ob Rottweil bereits Weltmeisterin. Für die Zukunft hat sie viel vor.
Beim Twirling wird ein Metallstab, den man auch Baton nennt, in der Hand gedreht und die gymnastische Darbietung durch Musik begleitet. In ihrer Altersklasse beherrscht Alisa Werner von BTSC Baton-Twirling-Sport-Club Zimmern ob Rottweil das so gut, wie kaum eine andere. Erst kürzlich gewann die 14-Jährige Gold beim Nations Cup in Turnin in der Kategorie „Solo Youth Level A“. Dadurch darf sich Alisa Werner Weltmeisterin nennen. Wir haben mit ihr über diesen Erfolg und ihre Ziele gesprochen.