Iraner aus VS und der Nahost-Krieg: „Das ist unerträglich“

1 Zur Geschichte über Bahman Azarhoushang gibt es eine Lesermeinung. Foto: SWB Zur Geschichte über Bahman Azarhoushang, er ist Villingen-Schwenninger und Iraner, schreibt unser Leser Walter Eberhard.







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Als einstiger „Kriegsdienstverweigerer“ fühle ich mit Bahmann Azarhousang. Aus der Ferne zuzuschauen wie die Heimat in Schutt und Asche gelegt wird, der Kontakt zu Angehörigen gar nicht, oder nur spärlich möglich ist – unerträglich. Sind es nicht die Zünsler Trump und Netanjahu. Mit diesem Überfall in Hitlermanier treten sie das Völkerrecht mit Füßen. Dieses entspringt den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, und verurteilt jeden Angriffskrieg. Etwa 20 Länder sind mittlerweile schon in diesen Krieg verwickelt. Der Angriff des Iran auf den über 5000 Kilometer entfernten US-britischen Stützpunkt Diego Garcia im Indischen Ozean verdeutlicht, dass Langstreckenraketen Dimensionen öffnen, die letztlich nicht beherrschbar sind. Was wenn Iran in Ramstein/Pfalz den logistisch-militärischen Versorgungsstützpunkt der USA angreift („nur“ 4000 Kilometer)? Dann nutzt es nichts, wenn die EU und Merz jammern, das sei „nicht ihr Krieg“. An diesem Krieg kann sich ein atomarer Weltbrand entwickeln.Sofortige Beendigung des faschistischen Kriegs in Nahost! Es ist Zeit aufzustehen. Für den Frieden braucht man zuletzt einen „Möchtegern-Friedensnobelpreisträger“! Ohne Krieg wird es dem iranischen Volk aber besser gelingen, ihre scheinheilige faschistische islamische Geistlichkeit auf den Misthaufen der Geschichte zu befördern.