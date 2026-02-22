Iran will Trump wehtun: Teheran plant schnellen Gegenangriff

Sollte es zum Militärschlag der USA gegen den Iran kommen, würde das Regime nicht kapitulieren. Experten warnen, den Iran zu unterschätzen.

Greifen die USA den Iran an? Oder kommt es zum Deal mit dem Regime? Präsident Donald Trump frage sich, warum der Iran angesichts der militärischen Übermacht der USA nicht einfach kapituliere, sagt der US-Sondergesandte Steve Witkoff. Die US-Regierung verstehe nicht, warum die Iran „nicht zu uns kommen“, um eine Einigung im Atomstreit zu unterschreiben, so Witkoff im US-Sender Fox.

Trump hat im Nahen Osten hunderte Flugzeuge und Kriegsschiffe zusammengezogen. Zehn bis 15 Tage Zeit gab er dem Iran am vorigen Donnerstag, um Beschränkungen des iranischen Atomprogramms zuzustimmen. Andernfalls werde er den Angriffsbefehl erteilen.

Die Optionen des US-Militärs reichen von gezielten Schlägen zur Tötung von Regimechef Ajatollah Ali Chamenei oder anderer Spitzenvertreter der Islamischen Republik bis zu wochenlangen Bombardements, die militärische Infrastruktur wie Raketenrampen, Atomanlagen und Regierungseinrichtungen zerstören könnten. Trump ließ durchblicken, dass er einen begrenzten Militäreinsatz in Betracht zieht.

Iran ist sicher, dass die USA keinen langen Konflikt wollen

Klar ist, eine Kapitulation kommt für Teheran nicht in Frage. Das Regime ist überzeugt, dass es den erwarteten US-Angriff sofort und mit größtmöglicher militärischer Wucht beantworten und Trump politisch und wirtschaftlich wehtun muss. Der Iran ist sicher, dass die USA keinen langen Konflikt wollen.

Irans Flugabwehr ist zu schwach, um amerikanische Jets, Drohnen und Raketen aufzuhalten. Teheran bereitet aber einen massiven Beschuss auf Israel, arabische Verbündete der USA und amerikanische Stützpunkte in der Region vor. Der Gegenangriff werde innerhalb von zehn Minuten nach der ersten US-Bombe beginnen, sagte der Ex-Außenminister Manutschehr Mottaki dem Sender Hamshahri TV. Auch Angriffe auf israelische Atomanlagen seien möglich.

Tausende Raketen und Drohnen sind im Arsenal

Das ist kein leeres Gerede, wie Experten meinen. Die iranische Führung sei zu dem Schluss gekommen, dass sie nur eine Chance hat, wenn sie „den USA und Israel großen Schaden zufügt, auch wenn sie einen hohen Preis dafür zahlen muss“, sagte Ali Vaez von der Denkfabrik International Crisis Group der Nachrichtenagentur AP. „Man sollte die Möglichkeiten des Iran nicht unterschätzen“, stimmte der israelische Sicherheitsexperte Raz Zimmt vom Institut INSS auf der Plattform X zu.

Zu diesen Möglichkeiten gehören tausende Raketen und Drohnen. Das iranische Arsenal wurde zwar im Juni-Krieg des vergangenen Jahres dezimiert; auch wichtige iranische Verbündete wie die Hisbollah im Libanon sind geschwächt. Doch sollten amerikanische Soldaten bei iranischen Gegenangriffen sterben, würde das Trumps Plan durchkreuzen, mit einem glatten und schnellen Sieg die Iraner in die Schranken zu weisen und zu Hause zu punkten.

Auch Kriegsschiffe der iranischen Revolutionsgarde gehören zu den militärischen Stärken des Iran. Die Garde übte in den vergangenen Tagen demonstrativ in der Meerenge von Hormus im Persischen Golf für einen Krieg. Tanker transportieren ein Fünftel des weltweit gehandelten Öls und Flüssiggases durch die Straße von Hormus – sollte der Iran die Meerenge sperren, würde das die Energiepreise nach oben treiben und der Weltwirtschaft schaden. Das wäre schlecht für Trump, dessen Republikanische Partei vor schwierigen Kongresswahlen im November steht.

Anders als im Juni vorigen Jahres würde Teheran diesmal wahrscheinlich alles in die Schlacht werfen, auch wenn das noch heftigere Angriffe der USA und Israels auslösen würde. Chameneis Regime ist ideologisch auf schwere Zerstörungen im Iran vorbereitet. Aus Teheraner Sicht sei der Druck der USA ein Beweis für die „strukturelle Feindseligkeit“ des Westens und stärke den Widerstandsgeist der Islamischen Republik, kommentierte der INSS-Experte Danny Citrinowicz auf X. Selbst ein Massenaufstand wie im Dezember und Januar konnte Chamenei nicht stürzen.

Kein weiteres Treffen zwischen Verhandlern angesetzt

Ein Ausweg, um den Krieg zu vermeiden, könnte in einer Einigung auf eine „symbolische“ Fortsetzung der iranischen Urananreicherung liegen. Dieses Modell sei im Gespräch, meldete die Nachrichtenseite Axios. Derzeit hat der Iran rund 400 Kilogramm Uran, das nach einer relativ einfachen weiteren Anreicherung für zehn Atombomben reichen würde. Teheran bietet an, die 400 Kilogramm zu verdünnen und die Urananreicherung auf einem Niveau fortzusetzen, das keine militärische Nutzung erlaubt.

Teheran will in den nächsten Tagen einen konkreten Vorschlag machen, wie Irans Außenminister Abbas Araghtschi im US-Sender MSNBC sagte. Ein völliger Verzicht auf die Urananreicherung sei von den USA bisher nicht verlangt worden. Noch gibt es aber keinen Termin für ein neues Treffen von Araghtschi mit Witkoff und Trumps Schwiegersohn und Berater Jared Kushner.