Vor dem Spitzengespräch der Wirtschaft mit Kanzler Merz in München pochen Spitzenverbände darauf, Reformen zügig umzusetzen. Warum billiger Sprit für sie kein zentraler Wunsch ist.
München - Die Deutsche Wirtschaft will lieber schnelle Reformen als eine Spritpreisbremse. Vor einem Spitzengespräch mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) in München positionierten sich die Chefs der großen deutschen Spitzenverbände der Wirtschaft klar gegen einen Tankrabatt als Reaktion auf die massiv gestiegenen Spritpreise. Viel wichtiger sei es, jetzt Reformen einzuleiten und die Menschen insgesamt zu entlasten.