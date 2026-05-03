Iran-Krieg: Trump kündigt Überprüfung eines Iran-Plans an

Der Iran hat einen neuen Vorschlag für ein Ende des Kriegs gemacht. Trump will ihn sich ansehen, ist aber wenig optimistisch.
Washington - US-Präsident Donald Trump kündigt an, einen vom Iran übermittelten Plan für ein Ende des Kriegs prüfen zu wollen. Allerdings könne er sich nicht vorstellen, dass dieser Plan akzeptabel sein werde, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der Iran habe "noch keinen ausreichend hohen Preis für das gezahlt (...), was er der Menschheit und der Welt in den letzten 47 Jahren angetan hat", begründete er seine Prognose.