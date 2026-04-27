Die Waffenruhe hat den Menschen im Iran Erleichterung verschafft. Nun sind die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran vorerst wieder geplatzt. Das macht vielen Menschen in Teheran Angst.
Islamabad/Teheran - Die ins Stocken geratenen Verhandlungsbemühungen zwischen Washington und Teheran um ein Kriegsende bereiten den Menschen im Iran zunehmend Sorgen. "Die Lage hier ist wirklich sehr, sehr kritisch", sagte ein Bewohner Teherans mit Blick auf die Zukunft. "Entweder gibt es wieder Krieg, oder es gibt keinen Krieg und das Regime bleibt. Oder am allerschlimmsten: Krieg und Regime bleiben trotz allem." Der Mann wollte aus Furcht vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen der Sicherheitsbehörden der Islamischen Republik nicht namentlich genannt werden.