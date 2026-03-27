Iran-Krieg: Merz wirft Trump massive Eskalation im Iran-Krieg vor

1 Der Kanzler kritisiert den US-Präsidenten erneut hart. Foto: Hannes P. Albert/dpa Bei seinem Besuch im Weißen Haus hat sich der Kanzler Anfang des Monats noch ganz gut mit dem US-Präsidenten verstanden. Jetzt wird das Verhältnis der beiden Tag für Tag konfrontativer.







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Frankfurt/Main - Bundeskanzler Friedrich Merz hat US-Präsident Donald Trump persönlich scharf für sein Agieren im Iran-Krieg attackiert. "Was Trump da im Augenblick macht, ist nicht Deeskalation und der Versuch, da eine friedliche Lösung hinzubekommen, sondern eine massive Eskalation mit offenem Ausgang", sagte Merz auf dem "F.A.Z.-Kongress 2026". "Das sind Eskalationen, die schon bedrohlich sind. Nicht nur für die Betroffenen, sondern für uns alle."