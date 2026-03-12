Iran-Krieg: Immer mehr gestrandete Reisende zurück in Deutschland

Mehr als 1.000 Urlauber wurden mit Sonderflügen des Auswärtigen Amtes nach Deutschland gebracht. Die Rückholung bleibt laut Reisebranche eine «enorme logistische Herausforderung».
Berlin/Frankfurt/Dubai - Immer mehr Menschen, die wegen des Iran-Kriegs im Nahen Osten gestrandet waren, konnten inzwischen wieder nach Deutschland und Europa zurückkehren. So seien auch die letzten Kreuzfahrtgäste von Tui Cruises auf dem Weg zurück nach Deutschland, sagte ein Unternehmenssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Es handle sich um die verbliebenen 180 Passagiere der "Mein Schiff 5".