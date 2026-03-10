Einige schlafen auf der Straße, andere drängen sich in Notunterkünften. Für die Menschen im Libanon ist der Krieg die nächste Episode voller Angst und Ungewissheit darüber, was kommt.
Beirut - Im Libanon wurden durch Angriffe des südlichen Nachbarn Israel nach offiziellen Angaben bisher nahezu 760.000 Menschen vertrieben. Darunter seien mehr als 122.000 Menschen, die sich derzeit in Notunterkünften aufhalten, teilte das Ministerium für soziale Angelegenheiten mit. 580 solcher Unterkünfte sind landesweit derzeit geöffnet. Allein innerhalb der vergangenen zwei Tage kamen nach Zählungen des Ministeriums mehr als 500.000 Vertriebene hinzu.