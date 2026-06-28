Iran-Krieg: Kuwait meldet feindliche Raketen- und Drohnenangriffe

1 Kuwait meldet feindliche Angriffe. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa Die USA haben erneut Ziele im Iran angegriffen. Nun meldet die kuwaitische Armee feindliche Raketen- und Drohnenangriffe. Auch im mit den USA verbündeten Golfstaat Bahrain heulen die Sirenen.







Link kopiert



Kuwait/ Manama - Nach einem erneuten US-Angriff auf Ziele im Iran gibt es Berichte über Explosionen in den mit den USA verbündeten Golfstaaten Kuwait und Bahrain. Die kuwaitische Luftabwehr wehre derzeit feindliche Raketen- und Drohnenangriffe ab, teilte die Armee des Golfstaates auf der Plattform X mit. Der iranische Sender Press TV berichtete auch über Explosionen in Bahrain. Das Innenministerium von Bahrain teilte auf X mit, es seien Alarmsirenen ausgelöst worden. Man fordere die Einwohner des Landes auf, Ruhe zu bewahren und sich in Sicherheit zu begeben.