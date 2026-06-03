Iran-Krieg: Kuwait meldet feindliche Angriffe mit Raketen und Drohnen

Im amerikanisch-israelischen Krieg gegen den Iran wird Kuwait genauso wie andere Golfstaaten immer wieder zum Ziel von Angriffen. Trotz geltender Waffenruhe ist die Luftabwehr erneut im Einsatz.
Kuwait-Stadt - Der Golfstaat Kuwait wird erneut von Raketen und Drohnen angegriffen. Die Luftabwehr sei im Einsatz, teilten die Streitkräfte des Landes in der Nacht auf der Plattform X mit. Explosionsgeräusche hingen damit zusammen, dass Geschosse abgefangen würden. Zur Herkunft der Drohnen und Raketen und den Zielen der Angriffe gab es zunächst keine Angaben.