Iran-Krieg: Irans Präsident stellt Bedingungen für Ende von Angriffen

Der Iran stellt Bedingungen für die Einstellung von Luftangriffen. (Archivfoto) Foto: Sepahnews/ZUMA Press Wire/dpa Irans Präsident Peseschkian entschuldigt sich für Angriffe auf Nachbarländer – und knüpft deren Einstellung an eine Voraussetzung.







Teheran - Irans Präsident Massud Peseschkian stellt Bedingungen für ein Ende von Luftangriffen auf Nachbarländer. In einer von der staatlichen Rundfunkagentur ausgestrahlten Videobotschaft sagte er, der Iran werde keine Raketen abfeuern und Nachbarländer angreifen, sofern von deren Territorium keine Attacken auf den Iran erfolgten. Er nannte jede Form der Unterstützung für Israel und die USA als "ehrlos".