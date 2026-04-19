Leere Geschäfte, teurer Alltag und eine ungewisse Zukunft. Nach Wochen des Krieges leben viele Menschen im Iran weiter im Wartemodus. Die Waffenruhe hat daran wenig geändert.
Teheran - Die Iran-Mall im Westen der Hauptstadt Teheran gilt als größtes Einkaufszentrum der Welt. Auf einer Fläche von rund 270 Fußballfeldern gibt es fast alles zu kaufen. Cafés, Restaurants, Boutiquen, Autohändler reihen sich aneinander. Die Mall wurde vor acht Jahren eröffnet und steht für den Anspruch des Landes, modern zu sein.