Iran-Krieg: IOM-Chefin warnt vor Migrationskrise durch Iran-Krieg

Der Krieg in Iran hat bereits viele Menschenleben gefordert. Könnte er auch zu einer Massenflucht führen? Die Chefin der UN-Organisation für Migration, Amy Pope, rät zur Notfallplanung.
Brüssel - Wegen des Iran-Kriegs warnt die Chefin der UN-Organisation für Migration (IOM) Europa vor einer Migrationskrise, die sich binnen Tagen entwickeln könnte. "Schauen Sie sich das Beispiel der Ukraine an, wo innerhalb weniger Tage Millionen von Menschen die Grenze überquert haben", sagte IOM-Chefin Amy Pope im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel.