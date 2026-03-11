Iran-Krieg: Geschosse treffen Schiffe in und nahe Straße von Hormus

1 Die Schifffahrt in der Straße von Hormus ist fast komplett zum Erliegen gekommen. (Archivbild) Foto: Kamran Jebreili/AP/dpa Noch fahren einige Schiffe durch die Meerenge zwischen der Arabischen Halbinsel und den iranischen Küsten. Aber die Passage wird langsam unberechenbar.







Dubai - Im Persischen Golf und in der Straße von Hormus hat es nach mutmaßlichen Angriffen des Irans weitere Zwischenfälle gegeben. Ein "unbekanntes Geschoss" habe ein Frachtschiff in der Meerenge getroffen und einen Brand ausgelöst, meldete die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) heute. Die Besatzung habe um Unterstützung gebeten und das Schiff werde evakuiert.