4 Die Meerenge von Hormus ist wegen ihrer Bedeutung für den Transport von Öl und Flüssiggas ein Nadelöhr der Weltwirtschaft. (Archivbild) Foto: -/The Visible Earth/NASA/dpa 4 Bilder - Fotostrecke öffnen «Feiglinge», «Mistkerle», «verrückte Ajatollahs» - an Schimpfwörtern fehlt es US-Präsident Trump nicht. Doch Irans Blockade der Straße von Hormus setzt ihm seit Wochen zu. Ein Ultimatum läuft bald ab.







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Washington - Trump will den Iran mit massiven Bombardierungen auch ziviler Infrastruktur in die "Hölle" befördern, er beschimpft die Führung in Teheran als "verrückte Mistkerle" und stellt neue Ultimaten. Damit will er den Iran dazu bewegen, die für den Öl- und Gastransport wichtige Straße von Hormus wieder für die Schifffahrt zu öffnen. Der Iran ist den USA militärisch unterlegen, doch die Blockade der Meerenge ermöglicht es der Führung in Teheran, die USA und die ganze Welt wirtschaftlich unter Druck zu setzen.