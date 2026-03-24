Iran-Krieg: Die Scheichs wollten Schutz. Sie bekamen das Gegenteil

Die Golf-Monarchen wähnten sich sicher durch US-Militärbasen in ihren Staaten. Doch dann kam der Iran-Krieg mit fatalen Konsequenzen, kommentiert Rainer Pörtner.
Die Lufthansa kündigt an, dass sie eine Vielzahl von Flughäfen im Nahen Osten frühestens im Herbst wieder anfliegen will. Zur Begründung werden betriebliche Probleme und Sicherheitsrisiken genannt. Andere Airlines entscheiden ähnlich. Die Produktion und Auslieferung von Öl wie Gas aus der Golfregion wird erst in vielen Monaten wieder auf dem alten Stand sein, selbst wenn sich die Straße von Hormus ab sofort wieder frei befahren ließe.