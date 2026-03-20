Iran Krieg: Die Angst verfolgt ihn bis nach Rottweil

Younes Heidari ist Iraner und lebt in Rottweil. Vor 14 Jahren hat er seine Heimat verlassen. Im Interview berichtet er über seine Sorgen und Ängste.
Seit Ende Februar herrscht im Iran Krieg. Hunderte Menschen sind seither ums Leben gekommen. Younes Heidari beobachtet das Geschehen in seiner Heimat mit Trauer und Sorgen. Seit 14 Jahren lebt der Iraner in Rottweil. Im November 2011 ist der Professor für Theaterwissenschaft aus dem Iran ausgewandert. Was in seiner Heimat passiert, trifft ihn bis ins Mark.