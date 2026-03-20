Iran Krieg: Die Angst verfolgt ihn bis nach Rottweil

Younes Heidari ist Iraner und lebt in Rottweil. Vor 14 Jahren hat er seine Heimat verlassen. Im Interview berichtet er über seine Sorgen und Ängste.

Seit Ende Februar herrscht im Iran Krieg. Hunderte Menschen sind seither ums Leben gekommen. Younes Heidari beobachtet das Geschehen in seiner Heimat mit Trauer und Sorgen. Seit 14 Jahren lebt der Iraner in Rottweil. Im November 2011 ist der Professor für Theaterwissenschaft aus dem Iran ausgewandert. Was in seiner Heimat passiert, trifft ihn bis ins Mark.

„Meine Erfahrung in diesen Tagen ist eine sehr bittere. So bitter und von Angst erfüllt, dass sie sich kaum in Worte fassen lässt“, so der 54-Jährige. Einerseits mache er sich große Sorgen um seine Mutter und seine acht Geschwister. „Andererseits denke ich an die rund 90 Millionen Menschen meines Heimatlandes. Viele von ihnen waren bis vor Kurzem noch am Leben und sind es heute leider nicht mehr. Andere leben jetzt noch, doch vielleicht werden sie morgen um diese Zeit nicht mehr leben – ohne irgendeine Schuld oder einen Fehler begangen zu haben. Das ist die Tragödie, die wir Krieg nennen“, sagt er voller Trauer und Hilflosigkeit.

Als er am 28. Februar aufgewacht sei, habe er eine sehr kurze Whatsapp-Nachricht seines älteren Bruders auf dem Handy gesehen. „Darin schrieb er besorgt: ‚Am Ende hat die USA den Iran angegriffen!‘“, berichtet Heidari.

Kontakt zur Familie ist abgebrochen

Beunruhigt habe er daraufhin ein oder zwei Nachrichtenseiten überprüft und festgestellt, dass die Information der Wahrheit entsprach. „Seit diesem Zeitpunkt habe ich leider keinen Kontakt mehr zu meinen Familienangehörigen, Verwandten oder Freunden, die unter solchen Umständen im Iran leben. Weder kann man sie telefonisch erreichen, noch haben sie Internetzugang, sodass auch eine Kommunikation über Messenger-Dienste derzeit nicht möglich ist“, schildert er die schwierige Situation. Diese sei noch beunruhigender geworden, als er dann am 11. März den Namen „seiner“ Stadt Borazjan in den Nachrichten gehört habe – sie war das Ziel von Luftangriffen geworden.

„Hinzu kommt, dass sich weniger als 60 Kilometer von unserer Stadt entfernt, das Atomkraftwerk Buschehr befindet.“ Wegen des dort vorhandenen Urans und der Gefahr radioaktiver Strahlung sei es zwar eher unwahrscheinlich, dass das Kraftwerk selbst militärisch angegriffen werde. Dennoch – die Situation sei unberechenbar. Es gebe keinerlei Garantie, dass ein solcher Angriff auf das Atomkraftwerk Buschehr durch die USA oder Israel nicht doch stattfinden könnten, sagt Heidari.

Iran-Irak-Krieg als Kind miterlebt

Den Krieg mit anschauen zu müssen belaste ihn sehr. „Nach dem Tod von Zivilisten – und besonders von Kindern – gibt es kaum etwas Belastenderes, als diesen Krieg aus der Ferne mit ansehen zu müssen. Allerdings habe ich auch den achtjährigen Krieg zwischen Iran und Irak erlebt“, erzählt Heidari. „Damals begann der Irak seinen Angriff auf den Iran genau einen Tag vor meinem achten Geburtstag, und der Krieg endete, als ich sechzehn Jahre alt war. Mein Vater – der inzwischen verstorben ist – nahm dreimal an diesem Krieg teil, jedes Mal etwa drei Monate lang“, schildert er.

Der heutige Krieg unterscheide sich jedoch deutlich vom Iran-Irak-Krieg (1980 bis 1988). „Der Grund dafür ist, dass ich während des Iran-Irak-Krieges im Iran lebte und meine ganze Familie zusammen war. Heute ist die Situation jedoch ganz anders: Während mein Land im Krieg ist, befinde ich mich mehr als 5000 Kilometer entfernt – weit weg von meiner Familie, meinem Land und meinen Freunden. Diese Entfernung verstärkt meine Sorgen und meine Angst noch zusätzlich“, betont er.

Im Iran Professor – in Deutschland Kurierfahrer

Bevor er aus dem Iran ausgewandert ist, war Younes Heidari Professor an einer iranischen Universität. Seine Lehrtätigkeit umfasste Theater, Filmwissenschaft sowie Kultur- und Kunstmanagement. Zudem habe er verschiedene administrative Funktionen innerhalb der Universitätsstruktur übernommen, unter anderem als stellvertretender Dekan der Fakultät für Literatur und Geisteswissenschaften, Leiter der Fachgruppe Kultur- und Kunstmanagement, Verantwortlicher für die Studien- und Lehrplanung sowie Leiter der Fachgruppe Theater.

Seit dem 5. März 2012 lebt Younes Heidari „in dieser kleinen, aber schönen und historischen Stadt“, wie er sagt. Er arbeitet als Kurierfahrer. In seinem Beruf kann er hier nicht arbeiten, da seine Zeugnisse nicht anerkannt wurden.

Ihm bleibe im Moment nur für die Sicherheit seiner Familie zu beten und zu hoffen, „dass, wenn der Kontakt irgendwann wieder möglich wird, alle gesund sind – oder zumindest noch am Leben“, hofft Heidari.