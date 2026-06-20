1 Die US-Unterhändler Witkoff und Kushner sollen laut Berichten Gespräche mit dem Iran aufnehmen. (Archivbild) Foto: Jacquelyn Martin/POOL AP/dpa Neue Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah haben Gespräche zwischen Washington und Teheran über ein Ende des Iran-Kriegs verzögert. Laut Berichten arbeiten beide Seiten daran, sie aufzunehmen.







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Washington - Die USA und der Iran wollen US-Medienberichten zufolge ihre Gespräche über ein Ende des Iran-Kriegs in Gang bringen. Wie das US-Portal "Axios" und der Sender CNN unter Berufung auf einen US-Beamten berichteten, ist der US-Unterhändler Steve Witkoff auf dem Weg in die Schweiz, wo die erste Gesprächsrunde über ein mögliches Atomabkommen stattfinden solle. Diese war eigentlich schon am Freitag angedacht gewesen, fand aber wegen erneuter gegenseitiger Angriffe zwischen der israelischen Armee und der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon dann doch nicht statt.