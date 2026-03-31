Iran-Konflikte: Iran zögert bei Gesprächen mit den USA über Kriegsende

Irans Außenminister Araghtschi erklärt erstmals, wie die Kommunikation mit der US-Regierung abläuft. Offen lässt er, ob der Iran sich auf Verhandlungen einlässt.
Teheran - Der Iran hat laut Außenminister Abbas Araghtschi noch keine Entscheidung über Verhandlungen mit den USA getroffen. Araghtschi sagte dem arabischen Sender Al Jazeera, sein Land habe Vorbehalte. "Wir haben keinerlei Vertrauen, dass Verhandlungen mit den USA zu Ergebnissen führen werden. Das Vertrauen liegt bei null", sagte der Chefdiplomat.