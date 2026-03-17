Iran-Konflikt: Zweites Vietnam? Trump unbeirrt von Iran-Drohung

1 Trump schließt Einsatz von Bodentruppen im Iran nicht aus. Foto: Alex Brandon/AP/dpa Wie wollen die USA im Iran weiter vorgehen - und wie geht die Regierung mit dem heiklen Thema Bodeneinsatz vor Ort um? Was Trump dazu sagt.







Link kopiert



Washington - US-Präsident Donald Trump schließt einen Einsatz von Bodentruppen im Iran auch nach einer Warnung aus Teheran vor einem zweiten Vietnam nicht aus. "Nein, ich habe keine Angst davor. Ich habe vor gar nichts Angst", sagte er während eines Treffens mit dem irischen Regierungschef Micheál Martin im Weißen Haus. Ein Reporter hatte den Republikaner damit konfrontiert, dass der Iran gedroht habe, die USA sollten nachlesen, was in Vietnam passiert sei, sollten sie Truppen entsenden.