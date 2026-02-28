Nahost: Israel beginnt erneut Krieg gegen den Iran

Nach dem israelischen Präventivschlag gegen den Iran herrscht Ausnahmezustand. Welche Rolle spielen die USA – und wie reagiert Teheran auf die Angriffe?
Tel Aviv/Teheran - Israel greift erneut den Iran an. Der Staat Israel habe einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet, um Bedrohungen für Israel zu beseitigen, gab Verteidigungsminister Israel Katz bekannt. Die USA beteiligen sich nach Angaben des israelischen TV-Senders N12 an den Angriffen des Verbündeten. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.