Iran: Vier Tote nach Explosion in iranischer Hafenstadt

Bei einer schweren Explosion in der südiranischen Hafenstadt Shahid Radschai sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 500 wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Die Wucht der Detonation richtete nach ersten Informationen auch erhebliche Schäden an der Infrastruktur des Hafens an, wie der iranische Staatssender IRIB und andere Medien berichteten.