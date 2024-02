Irakische Familie in Donaueschingen

1 Mustafa Al Ali hofft darauf, dass sein irakischer Pass wieder auftaucht. Foto: Guy Simon

Mustafa Al Ali floh mit seiner Familie vor drei Jahren aus dem Irak. Jetzt wurden ihnen die Pässe gestohlen, was ihnen das Leben schwer macht. Al Ali hofft, dass die Dokumente wieder auftauchen.









Link kopiert



Der 28. Januar ist in diesem Jahr ein Sonntag. Er ist Mustafa Al Ali gut in Erinnerung, denn wegen der Sache, die sich an diesem Tag abgespielt hat, war er bei der Polizei und hat eine Anzeige aufgegeben.