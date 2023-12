Schwache Neuntklässler in Baden-Württemberg: Mehrheit der Neuntklässler im Land kann kaum Deutsch

Schwache Neuntklässler in Baden-Württemberg

1 Deutsch ist zum Problemfach geworden. Immer mehr Schüler haben elementare Probleme mit der Sprache. Foto: dpa/Armin Weigel

In Deutsch sind die Neuntklässler im Land sind gefährlich abgesackt. Mehr als die Hälfte ist am unteren Ende der Leistungsskala. Wieso das ein enormes Risiko für die Schüler, das Land und die Schulen ist.









Dass die Schüler bundesweit und in Baden-Württemberg in Deutsch schlechter geworden sind, ist bekannt, seit der jüngste IQB-Bildungsbericht über die Sprachkenntnisse der Neuntklässler veröffentlicht wurde. Wie miserabel die Deutschfähigkeiten der Schüler mittlerweile sind und welche Risiken daraus erwachsen, ist dagegen bisher unterbelichtet geblieben. Die Kernfrage lautet: Können die baden-württembergischen Schüler in der deutschen Sprache noch gut genug lesen und Gehörtes verstehen, um überhaupt lernen zu können?