iPhone-Konzern: Apple siedelt Zentrum für App-Entwickler in Berlin an

In den Zentren veranstaltet Apple unter anderem Workshops für Programmierer und will ihnen Entwicklerwerkzeuge für Plattformen des Konzerns näherbringen. Apple ist darauf angewiesen, dass die Apps nahtlos quer über verschiedene Geräte des Konzerns wie iPhones, Mac-Computer und iPad-Tablets funktionieren. Zudem ist Apple in einem Betriebssystem-Wettstreit mit der bei Google entwickelten Android-Plattform.