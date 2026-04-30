iPhone-Konzern: Apple mit über 29 Milliarden Dollar Quartalsgewinn

1 Die iPhone-17-Modellreihe half Apple im vergangenen Jahr, zum Smartphone-Spitzenreiter zu werden. (Archivbild) Foto: Andrej Sokolow/dpa/dpa-tmn Apple-Chef Tim Cook kündigte jüngst seinen Abgang von der Firmenspitze an. Frische Quartalszahlen zeigen: Das Geschäft des iPhone-Konzerns läuft weiter auf Hochtouren.







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Cupertino - Apple-Chef Tim Cook kann den iPhone-Konzern auf der Zielgeraden seiner Amtszeit weiter als Geldmaschine präsentieren. Im vergangenen Quartal stieg der Gewinn im Jahresvergleich um gut 19 Prozent auf 29,58 Milliarden US-Dollar (25,2 Mrd Euro). Cook, der den Chefposten am 1. September an den bisherigen Hardware-Manager John Ternus übergibt, verwies auf eine "außergewöhnliche" Nachfrage bei der aktuellen iPhone-Modellreihe.