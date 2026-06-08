iPhone-Konzern: Apple macht neuen Anlauf bei Künstlicher Intelligenz

Schon vor zwei Jahren gab Apple einen Ausblick auf neue Funktionen mit Künstlicher Intelligenz. Dann gab es Verzögerungen. Beim neuen Versuch soll die KI nun noch mehr können als damals versprochen.
Cupertino - Apple macht einen neuen Anlauf, Künstliche Intelligenz in großem Stil in den Alltag der Nutzer seiner Geräte zu bringen. Ein Herzstück ist eine mit KI verbesserte Version der Assistenzsoftware Siri, die ChatGPT und Co direkte Konkurrenz machen soll. Der iPhone-Konzern hatte bereits vor zwei Jahren KI-Funktionen für Siri angekündigt, die immer noch nicht eingeführt wurden, weil sie laut Apple nicht verlässlich genug funktionierten.