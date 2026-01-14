1 Apple setzt stärker auf Künstliche Intelligenz. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa Mit einem neuen Software-Paket bringt Apple mehr KI-Funktionen ein. Dabei gibt der Konzern ein Datenschutz-Versprechen ab.







Cupertino - Apple hat zur Vorstellung seines neuen Abos für Kreativ-Software versichert, keine Nutzerdaten zum Anlernen Künstlicher Intelligenz einzusetzen. "In keinem Szenario kommt es jemals dazu, dass in Apple Creator Studio erstellte Inhalte fürs Training verwendet werden", sagte der für App-Produktmarketing zuständige Manager Brent Chiu-Watson. Apple greift etwa für die Erzeugung von KI-Bildern in der Präsentationssoftware Keynote auf Modelle des ChatGPT-Entwicklers OpenAI zurück. Die Privatsphäre der Nutzer bleibt dabei laut Apple geschützt.