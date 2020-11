Inzidenzwert klettert über 100 Steigende Corona-Fallzahlen im Kreis Freudenstadt

Kreis Freudenstadt - Das Landesgesundheitsamt in Stuttgart meldet weiter steigende Corona-Fallzahlen für den Kreis Freudenstadt. Demnach erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner, am Samstag einen Wert von 93,9, am Sonntag lag sie sogar bei 103,2 – angesichts von 122 Fällen in den letzten sieben Tagen.