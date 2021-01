Inzidenzwert bei 163,2 91 weitere Corona-Infizierte im Zollernalbkreis

Der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) lag am Samstag bei 154,7, sank am Sonntag auf 151,6 und stieg nun erneut stark an – auf 163,2.

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit der neuartigen Infektionskrankheit beträgt im Kreis 94. Als infiziert gelten nach Angaben des Gesundheitsamts derzeit 664 Menschen. 3473 Personen (Sonntag: 3414 Personen), die sich das Virus eingefangen haben, gelten als wieder genesen.

Im Zollernalb-Klinikum sind nach Angaben des Gesundheitsamts am Montag 51 Patienten behandelt worden. Neun davon liegen auf der Intensivstation, zwei von ihnen müssen beatmet werden.