1 Mit Erreichen der Inzidenzstufe 2 entfallen im Kreis Calw viele Einschränkungen, darunter auch in der Gastronomie. Foto: Buckenmaier

Durch die neue Corona-Verordnung des Landes treten ab Montag im Kreis Calw weitere Lockerungen der pandemiebedingten Einschränkungen in Kraft. Der Kreis Calw hatte laut Robert-Koch-Institut zuletzt eine Inzidenzzahl von 17 und liegt damit auf der Inzidenzstufe 2 – mit Auswirkungen auf Veranstaltungen, Gastronomie, Sport und Einzelhandel.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Calw - Mit Beschluss vom 25. Juni hat die Landesregierung eine neue Corona-Verordnung verabschiedet, die Änderungen zum 28. Juni mit sich bringt. Der Landkreis Calw stellt mit Bekanntmachung vom 27. Juni fest, dass im Kreis Calw aufgrund der aktuellen Inzidenzen ab dem 28. Juni die Regelungen der Inzidenzstufe 2 gültig sind.

"Delta-Variante breitet sich besorgniserregend schnell aus"

"Die weiteren Spezifizierungen sind im Hinblick auf die bundesweit sinkenden Inzidenzen die logische Folge", sagt Landrat Helmut Riegger. "Besonders im Hinblick auf private Veranstaltungen ist die Unterteilung in Inzidenzstufen sinnvoll. So können beispielsweise Hochzeiten oder Geburtstage in einem gewissen Rahmen stattfinden", so der Landrat. "Trotz der Lockerungen gilt weiterhin ausdrücklich, sich an bestehende Hygienevorschriften zu halten. Nur so können wir die Zahlen auch zukünftig auf einem niedrigen Niveau halten. Die Delta-Variante breitet sich besorgniserregend schnell aus und darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden", so der Kreischef, der zugleich appelliert: "Lassen Sie sich impfen, wenn Sie können. Die Impfung bietet Ihnen und Ihren Mitmenschen den größtmöglichen Schutz."

Maßgeblich für die Inzidenzstufen ist, dass der Schwellenwert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen über- oder unterschritten wurde. Die Inzidenzstufen gelten dann jeweils am nächsten Tag nach der ortsüblichen Bekanntmachung.

Inzidenzstufe 1 liegt vor, wenn in einem Stadt- oder Landkreis die Sieben-Tage-Inzidenz einen Wert von höchstens 10 erreicht. Von diesem Schwellenwert ist der Kreis nicht mehr weit entfernt. In der vergangenen Woche pendelte der Wert zwischen 12 und 18.

Treffen sind bei Erreichen dieser Inzidenzstufe mit maximal 25 Personen ohne Begrenzung der Haushalte erlaubt. Kinder bis einschließlich 13 Jahre zählen zur Personenzahl hinzu.

Inzidenzstufe 2 liegt vor, wenn in einem Stadt- oder Landkreis die Sieben-Tage-Inzidenz einen Wert über zehn und höchstens 35 erreicht. Das ist im Kreis Calw der Fall.

Damit sind Treffen mit maximal 15 Personen aus nicht mehr als vier Haushalten möglich. Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 13 Jahre werden nicht mitgezählt. Zusätzlich können bis zu fünf Kinder bis einschließlich 13 Jahre aus fünf weiteren Haushalten hinzukommen ("Kindergeburtstagregel").

Bei privaten Veranstaltungen dürfen maximal 200 Personen im Freien feiern. In geschlossenen Räumen sind ebenso viele Gäste zugelassen, allerdings müssen sie geimpft, genesen oder getestet sein. Bei öffentlichen Veranstaltungen sind im Freien 750 Personen zugelassen, wenn es mehr als 200 Personen sind allerdings nur mit Maske. In geschlossenen Räumen lässt die Corona-Verordnung maximal 250 Personen zu. Bei Freizeiteinrichtungen wie Freizeitparks, Hochseilgärten oder Schwimmbäder entfällt die Beschränkung der Personenzahl. Selbiges gilt für Kultureinrichtungen wie Museen, Galerien oder Bibliotheken. Auch in der Gastronomie gibt es keine Beschränkung der Personenzahl – allerdings gilt in geschlossenen Räumen Rauchverbot. Sport ist in geschlossenen Räumen und im Freien ohne besondere Regelungen möglich, genauso wie Wettkampfveranstaltungen im Sport mit einer maximalen Personenzahl von 750 im Freien und 250 in geschlossenen Räumen. Auch im Einzelhandel entfallen alle Einschränkungen. Diskotheken bleiben indes weiterhin geschlossen.

Eine Zusammenfassung der neuen Regelungen gibt es auf der Internetseite des Landes Baden-Württemberg.