Inzidenz wieder gesunken Zehn weitere Corona-Todesfälle im Kreis Rottweil

Kreis Rottweil - Am Dienstagmorgen noch versucht die Landkreisverwaltung zu beruhigen. Man habe die Lage im Griff, gerade, was die Ausbrüche bei den Pflege- und Altenheimen anbelangt. Dort sei es zunächst im November unter anderem in einer großen Einrichtung in Rottweil zu einem größeren Infektionsgeschehen gekommen. Aktuell seien drei Seniorenheime betroffen. Sechs Häuser, so Landrat Wolf-Rüdiger Michel in einer Telefonkonferenz mit Medienvertretern, befänden sich in Quarantäne. Das sei natürlich für die Bewohner und die Angehörigen äußert belastend. Die stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes, Petra Sostak, betonte, man habe das Geschehen in den Heimen unter Kontrolle. Der Anteil der positiv Getesteten unter den Senioren nehme im Vergleich zu allen ab – von 21 auf nun zwölf Prozent.

Am Nachmittag wartet die Behörde dann mit dieser Nachricht auf und dürfte damit für einen weiteren Schockmoment im Kreis sorgen: Für den Zeitraum vom 19. bis 21. Dezember werden zehn weitere Todesfälle gemeldet. Es handelt sich demnach um sieben Frauen im Alter zwischen Mitte 80 und Anfang 90 Jahre sowie um drei Männer im Alter zwischen Mitte 60 und Anfang 80 Jahre. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie 81 Menschen an oder mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Mehr als 50 davon allein im Dezember. Damit dürfte dieser Monat als rabenschwarzer Monat in die Pandemiegeschichte eingehen. Die Zahl der positiv Getesteten erhöht sich um 50 auf 3223. 403 Fälle gelten noch als aktiv.