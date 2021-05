1 Die Sieben-Tages-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis liegt bei 59,3 (Stand Freitag, 16 Uhr). Foto: Schrader

Die Hoffnungen steigen. Im Landratsamt geht man davon aus, am Samstag die fünftägige Unterschreitung der 100er-Inzidenz offiziell feststellen zu dürfen.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt meldete am Freitag 38 neue Fälle in der Region, damit stieg die Zahl der Ansteckungen seit Beginn der Pandemie im Schwarzwald-Baar-Kreis auf nun 9677 (+38 im Vergleich zum Vortag), in 9215 Fällen gelten die Infizierten als genesen (+28), es gab 201 Todesfälle (+0) und die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten liegt somit bei 261 Personen (+10). Davon sind 160 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast ausschließlich handelt es sich um die britische Variante B1.1.7.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Freitag 38 am Coronavirus erkrankte Personen – 13 davon liegen auf der Intensivstation, wo von insgesamt 46 Intensivbetten 41 belegt sind. Ein Coronapatient am Klinikum wird invasiv beatmet.

Gespannt auf Samstag

Die Sieben-Tages-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis liegt bei 59,3 (Stand Freitag, 16 Uhr), am Vortag lag die Inzidenz bei 57,4 (Quelle: Landesgesundheitsamt). Somit liegt der Wert laut Landesgesundheitsamt zwar den fünften Tag in Folge unter 100 – da für das Lösen der Bundesnotbremse jedoch der Wert, den das RKI veröffentlicht, maßgeblich ist, rechne das Landratsamt erst für Samstag damit, das Unterschreiten der 100er-Grenze offiziell feststellen zu können. Die Lockerungen träten dann erst am übernächsten Tag, also am Montag in Kraft.