Inzidenz unter 50 im Kreis Freudenstadt Drei Senioren sterben jedoch am Wochenende

Kreis Freudenstadt - Jedoch starben über das Wochenende drei Senioren, die sich mit dem Virus angesteckt hatten. Die Zahl der Todesfälle, die in Zusammenhang mit Covid-19 gebracht werden, beläuft sich im Kreis jetzt auf 111.

Am Samstag wurden dem Landratsamt drei Neuinfektionen aus Baiersbronn, Eutingen und Freudenstadt gemeldet. Am Sonntag kamen drei weitere Fälle hinzu, zwei in Freudenstadt und einer in Pfalzgrafenweiler. Stand Sonntag gab es laut Landratsamt 177 akut infizierte Personen im Landkreis, die sich in Isolierung befinden. Nach wie vor gibt es derzeit zwei nachgewiesene Infektfälle mit der britischen Mutation B 1.1.7. Bei zwei weiteren Fällen ist eine Mutation bestätigt, aber noch nicht typisiert. Die Infizierten und ihre Kontaktpersonen der Kategorie I und II befinden sich in Isolation.