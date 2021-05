1 Das neue Banner am Feuerwehrturm weist auf die touristischen Angebote in Bad Wildbad hin. Touristik-Geschäftsführerin Stefanie Dickgiesser, Dehoga-Vize Mohamed Mokni (Mitte) und Bürgermeister Klaus Mack sorgten mit der Drehleiter für den letzten Schliff. Foto: Touristik GmbH

Bad Wildbad macht auf. Da im Kreis Calw am Freitag die Inzidenz von 100 je 100.000 Einwohnern an fünf Werktagen in Folge unterschritten wurde, tritt die Bundesnotbremse offiziell außer Kraft und es gelten die Regeln des Landes Baden-Württemberg, insbesondere Öffnungsstufe eins. Das bedeutet, dass das Calmbacher Freibad ebenso öffnen kann wie Hotels und andere Übernachtungsmöglichkeiten sowie Restaurants. Auch das Baluta-Ensemble wird am Pfingstsonntag sein erstes Konzert geben.

Bad Wildbad - Die ersten touristischen Öffnungsschritte in Bad Wildbad stehen an. Bevor es aber soweit war, bedurfte es an einiger Abstimmung zwischen Tourismus, Stadtverwaltung und den einzelnen Betrieben. "Wir hatten diese Woche ziemlich viel Kontakt zu unseren Leistungsträgern", sagte Touristik-Geschäftsführerin Stefanie Dickgiesser in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dabei habe sich herausgestellt, dass das Testen eine große Herausforderung sein dürfte, da zum Beispiel Übernachtungsgäste alle 72 Stunden einen negativen Test vorweisen müssten, ebenso muss negativ getestet, vollständig geimpft oder genesen sein, wer ein Restaurant, das Baluta-Konzert oder auch das Freibad besuchen möchte.

Deshalb wies Dickgiesser auf das neue Testangebot im Forum König-Karls-Bad hin, das am Pfingstsonntag von 10 bis 13 sowie von 14 bis 17 Uhr und am Pfingstmontag von 11 bis 17 Uhr genutzt werden kann. Sie hofft, dass dieses Testangebot künftig jeden Sonntag angeboten werden kann. Auch in Enzklösterle und Höfen wurden neue Schnelltest-Möglichkeiten geschaffen, die von allen Bürgern und Gästen genutzt werden können.

Bürgermeister Klaus Mack sagte in der Sitzung, dass die Stadt ein Modellprojekt zur Öffnung der touristischen Attraktionen auf dem Sommerberg beantragt habe, in Absprache mit dem Landkreis und mit wissenschaftlicher Begleitung. "Wir versuchen, alle Öffnungsschritte zu tun", so Mack.

Click&Meet beim Einzelhandel

Auch der Einzelhandel habe mit Click & Meet bereits geöffnet. Die aktuelle Liste aller Betriebe, die ab Pfingstsonntag wieder öffnen, kann auf der Website unter www.bad-wildbad.de eingesehen werden. "Nach einer sehr langen Durststrecke ist es jetzt endlich wieder Zeit, uns um den Tourismus zu kümmern. Unsere Betriebe mussten allesamt viel durchmachen und haben es geschafft, durch Optimismus und Zuversicht in den letzten Monaten große Hürden zu überwinden. Das macht mich stolz und ich freue mich, dass es für sie nun eine erste Perspektive gibt. Wir werden auch weiterhin unterstützen wo wir nur können. Wir hoffen auf eine gute Zeit und vor allem auf einen positiven Sommer, ähnlich wie im letzten Jahr", teilt Mack in einer Pressemeldung von Stadt und Touristik mit. Die Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen werden Schritt für Schritt in den nächsten Wochen ihren Betrieb wieder aufnehmen. Um die Vielfalt der Übernachtungsbetriebe Wildbads darzustellen, wurde ein neues Banner am Feuerwehrturm am Wildbader Ortseingang von der Touristik gestaltet und mit Hilfe der Feuerwehr aufgehängt. "Wir freuen uns sehr, dass es nun endlich wieder losgehen darf", erklärt Mohamed Mokni als stellvertretender Ortsverbandsvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga). Er wird sein Hotel "durch das weiterhin geschlossene Palais Thermal erst einmal nicht öffnen", steht aber stellvertretend "für unsere Betriebe ein". Die Nachfrage ziehe so langsam an, würden die Betriebe zurückmelden. "Das ist ein gutes Zeichen", so Mokni weiter.

Der Wohnmobilstellplatz mit seinen elf Plätzen oberhalb vom idyllischen Kurpark in Bad Wildbad wird ebenso wie die Campingplätze in der Umgebung unter Auflagen wieder öffnen. Der Übernachtungswürfel "sleeperoo" bietet auch ab Sonntag wieder Übernachtungen an. Die Sommerbergbahn werde natürlich weiterhin fahren.

Die Attraktionen Baumwipfelpfad Schwarzwald, Abenteuerspielplatz und Hängebrücke bleiben jedoch zunächst noch geschlossen. Auch der Adventure-Bikepark werde vorerst geschlossen bleiben, heißt es weiter. Dagegen sei das Wandern auf ausgeschilderten Wanderwegen oder das Flanieren im Kurpark weiterhin möglich. Radfahrer finden laut Mitteilung in Bad Wildbad und Umgebung ebenfalls ihr passendes Erlebnis.

Wie bereits berichtet, öffnet aller Voraussicht nach das Waldfreibad in Calmbach ab Pfingstsonntag seine Türen. Es muss dafür auf der Website www.bad-wildbad.de ein Ticket gekauft werden. Am Eingang muss jeder Gast entweder einen tagesaktuellen, 24 Stunden gültigen und negativ bescheinigten Coronatest, einen vollständigen Impfnachweis oder einen Nachweis über eine Genesung vom Coronavirus vorlegen. Eine Öffnung des Palais Thermal und der Vitaltherme ist erst zu einem späteren Öffnungsschritt vorgesehen.

Baluta-Ensemble startet ins Abschiedsjahr

Nach einer mehr als sechsmonatigen Zwangspause kann das Marcel-Baluta-Ensemble am Sonntag, 23. Mai, ab 14.30 Uhr sein erstes Konzert dieses Jahr am Musikpavillon im Kurpark geben. Aufgrund der Umsetzung des Hygienekonzeptes kann es zu Wartezeiten am Eingangsbereich kommen. Die Touristik Bad Wildbad empfiehlt den Konzertbesuchern, zusätzliche Zeit vor Beginn des Konzerts einzuplanen und rechtzeitig anzureisen. Um an den Konzerten teilnehmen zu können, benötigt jeder Gast ebenso entweder einen tagesaktuellen, negativ bescheinigten Coronatest, einen vollständigen Impfnachweis oder einen Nachweis über eine Genesung am Coronavirus. Zudem werden die Kontaktdaten jedes Teilnehmers via Luca-App aufgenommen. Weitere Konzerte des Baluta-Ensembles finden bei guter Witterung am Pfingstmontag, 24. Mai, sowie am 29. und 30. Mai jeweils ab 14.30 Uhr am Musikpavillon bei der Trinkhalle im Kurpark statt. Die Konzerte sind aufgrund des Abschieds- und Jubiläumsjahres des Marcel-Baluta-Ensembles kostenfrei. Die Tourist-Information öffnet voraussichtlich ab Anfang Juni wieder, wenn der Inzidenzwert im Landkreis weiterhin unter 100 bleibt.

Das Forum König-Karls-Bad hat vorerst weiterhin geschlossen. "Wir freuen uns sehr, dass der Tourismus in kleinen Schritten wieder öffnen darf und wir unsere Besucher auch musikalisch unterhalten können", so Dickgiesser. "Wir hoffen, dass der Inzidenzwert weiter sinkt, sodass wir in naher Zukunft weitere Einrichtungen, die für den Tourismus unserer Stadt wichtig sind, öffnen können. Unsere Gastgeber freuen sich nach so langer Zeit der Abstinenz auf unsere Gäste und bereiten sich eifrig auf die Wiedereröffnung vor. Wir werden noch einige Unternehmungen anstellen müssen, um ein rundum-sorglos-Paket anbieten zu können, aber die Perspektive für Pfingsten ist zumindest ein Anfang", ergänzt sie.