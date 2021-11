1 War der Dienstag nur ein Ausrutscher? Die Inzidenz steigt wieder. Foto: Symbol-Foto: Pixabay

Kreis Rottweil (psh). Es war nur ein kurzes Intermezzo. Die Corona-Inzidenz legt die 20 Punkte, die sie am Dienstag im Kreis Rottweil verloren hatte, am Mittwoch umgehend wieder drauf. Mit einer Inzidenz von 194,8 kratzt der Kreis Rottweil wieder an der 200er-Marke. Die Kreise Zollernalb (168) und Tuttlingen (169,4) stehen besser da, der Schwarzwald-Baar-Kreis liegt am Mittwochabend bei einer Inzidenz von 213,3.















