1 32 weitere positive Corona-Tests im Kreis wurden am Donnerstag gemeldet. Foto: Kneffel

Seit Beginn dieser Woche steigen die Corona-Zahlen im Zollernalbkreis wieder stetig an. Dieser Trend hat sich auch am Donnerstag fortgesetzt und macht deutlich, dass die dritte Corona-Welle rollt.

Zollernalbkreis - 32 neue Infektionsfälle hat das Gesundheitsamt am Donnerstag gemeldet. Am Mittwoch waren 25, am Dienstag 24 positive Corona-Tests gemeldet worden. Die Betroffenen kamen aus Albstadt (8), Winterlingen (7), Balingen (5), Burladingen (5), Bisingen (2), Meßstetten (2), Bitz (1),, Haigerloch (1) und Schömberg (1).

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Inzidenzwert bei 56,5

Stand gestern gelten 206 Menschen im Kreis als derzeit infiziert. Am vergangenen Montag hatte dieser Wert noch bei 161 gelegen, so niedrig wie seit 28. Oktober nicht mehr.

Der Inzidenzwert ist innerhalb eines Tages von 50,7 auf 56,5 Infizierte je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gestiegen. Diese Zahl ist in den vergangenen zehn Tagen ebenfalls deutlich nach oben gegangen: Der Tiefststand in diesem Jahr war mit 40,7 am Montag, 8. März, erreicht worden, dem Datum, ab dem in Baden-Württemberg umfangreiche Lockerungen bis dahin geltenden Corona-Schutzverordnung in Kraft getreten sind.

Die Zahl der Menschen im Landkreis, die sich seit Frühjahr 2020 mit dem Corona-Virus angesteckt haben, erhöhte sich auf 5744. 135 von ihnen sind an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Im Zollernalb-Klinikum sind derzeit zehn Corona-Patienten in Behandlung (Mittwoch: neun). Ein Patient liegt auf der Intensivstation, er muss beatmet werden.

Im Kreisimpfzentrum in Meßstetten und von den mobilen Impfteams sind inzwischen 13734 Menschen geimpft worden, davon 3244 bereits zum zweiten Mal, so das Gesundheitsamt.