Inzidenz steigt weiter an

Das Infektionsgeschehen im Kreis Rottweil nimmt wieder zu. Zu sehen ist das am Inzidenzwert. Dieser liegt am Donnerstagabend bei 66,5. Schon die Tage zuvor überstieg er die kritische Marke von 50. Für Freitag gibt die Kreisbehörde 31 neue Infektionen bekannt.

Kreis Rottweil. Bei der Corona-Pandemie gehen zwei Entwicklungen offensichtlich auseinander: Der Wunsch nach Öffnung und einem normaleren Leben auf der einen, und die wieder zunehmenden Infektionsfälle auf der anderen Seite. Dass das Infektionsgeschehen im Kreis Rottweil wieder zunimmt, ist daran zu sehen, dass die Inzidenz wieder steigt. Einige Tage lag der Wert unter 50, seit Donnerstagabend liegt er bei 66,5. Zudem ist die britische Virusmutante im Kreis festgestellt worden – zu allem Übel in einem Pflegeheim in Sulz. Dort scheint die Lage wenigstens unter Kontrolle, wie das Landratsamt auf Anfrage mitgeteilt hat: In Zusammenarbeit mit der Heimleitung sei es gelungen, den Ausbruch auf einen Wohnbereich beschränkt zu halten. Dies zeige, dass das Hygienekonzept des Hauses gut funktioniere. Insgesamt gibt es 15 Virusfälle mit Mutationen im Kreisgebiet.

Doch die Menschen, das ist auch der Eindruck von Landrat Wolf-Rüdiger Michel haben mehr und mehr genug von den Restriktionen. Die Sehnsucht nach einem normalen Leben ist groß. Zu spüren bekommen dies die Politiker, die sich im Land gerade im Wahlkampf befinden. Kritiker der Coronaregeln, die das Land seit Monaten in einem Lockdown halten, machen dagegen mobil. In Rottweil wollen Coronakritiker am Samstag mit einem Autokorso ihrem Unmut Luft verschaffen.