Weiter Richtung 100er-Marke kletterte der Inzidenzwert über das Wochenende. Der Trend hatte sich angedeutet.

Kreis Rottweil - So war der Wert am Freitag von 67,9 auf 81,5 gestiegen. Am Samstag lag er bereits bei 90,1 und damit etwa doppelt so hoch wie zu Wochenbeginn.

Am Sonntagabend wies das Landesgesundheitsamt einen Wert von 94,4 aus – erneut den höchsten in Baden-Württemberg und beinahe doppelt so hoch wie der Landesdurchschnitt (48,2).