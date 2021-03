1 Das Landratsamt meldet einen größeren Corona-Ausbruch in Schramberg. Foto: Pixabay

Einen größeren Corona-Ausbruch in Schramberg meldet das Landratsamt am Sonntag. Betroffen ist ein Betrieb sowie ein Kindergarten. Unter den bislang 17 positiven Fällen ist auch die britische Virusmutante.

Kreis Rottweil - In einem Betrieb in Schramberg ist es am Wochenende zu einem Covid-19-Ausbruchsgeschehen gekommen. Mitarbeitende und Familienangehörige wurden umgehend getestet. Die Testungen ergaben bis Sonntag, 16 Uhr, bislang 17 positive Fälle, teilt das Landratsamt mit. Davon seien bis jetzt drei der britischen Mutationsvariante zuzuordnen. Weitere Infektionen, auch mit der britischen Variante, seien nicht auszuschließen, zumal bei einem weiteren Infektionsgeschehen in einem örtlichen Kindergarten ein Zusammenhang mit dem Ausbruch in dem Betrieb gesehen werde.

Drei von vier Gruppen sind in diesem Kindergarten geschlossen. Teilweise strahlt das Geschehen auch über die Landkreisgrenze hinaus.

Inzidenz steigt auf 48,6

Hierzu nimmt Landrat Wolf-Rüdiger Michel am Sonntag wie folgt Stellung: "Das Gesundheitsamt ist auch an diesem Wochenende in der Kontaktnachverfolgung und der Auswertung der Kontakte tätig. Der Vorgang zeigt einmal mehr die Gefährlichkeit und Heimtücke des Virus sowie der Pandemie. Wir müssen alle weiterhin wachsam sein, die Verhaltensmaßregeln einhalten – Abstand, Hygiene, OP-Maske, FFP-2-Maske –­ und Kontakte, wo immer möglich, vermeiden. Der Landkreis Rottweil ist keine Insel und kann sich von der allgemeinen Entwicklung in Richtung steigender 7-Tage-Inzidenz nicht abkoppeln. Wir tendieren deutlich nach oben und erreichen wahrscheinlich in Kürze eine Inzidenz von über 50. Sorge bereiten mir noch die Osterferien. Viele Reisen – auch Familienheimfahrten – werden mit dem Pkw ins angrenzende Ausland in Hochrisikoländer gehen. Eine lückenlose Kontrolle bei der Heimkehr nach Deutschland ist schlicht nicht möglich und wir sind darauf angewiesen, dass sich die Reiserückkehrer an die jeweils geltenden Bestimmungen – bis hin zu einer Quarantäne nach der Einreise – halten."

Insgesamt verzeichnet das Landratsamt damit 34 neue bestätigte Corona-Infektionen seit Freitag. Zudem wird ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet: Es handelt sich um einen Mann Anfang 90 . Aktuell gelten 86 Fälle als aktiv. Die Sieben-Tage-Inzidenz war noch am Samstag mit 37,2 angegeben worden, am Sonntag liegt sie bereits bei 48,6.