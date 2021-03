1 Zehn weitere Infizierte wurden am Freitag gemeldet. Foto: Hildenbrand

Erneut ist der Corona-Inzidenzwert im Zollernalbkreis am Freitag leicht gesunken.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Zollernalbkreis - Mit 49,6 Neuinfektionen je 100,000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt er nun knapp unter dem bislang als kritisch angesehenen Wert von 50.

Im Landkreis haben sich zehn weitere Menschen neu angesteckt (am Donnerstag wurden 18 gemeldet). Laut Gesundheitsamt leben die Betroffenen in Albstadt (2), Balingen (1), Bitz (1), Hechingen (1), Meßstetten (3), Rangendingen (1) und in Weilen unter den Rinnen (1).

Die Zahl der Menschen, die sich seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 mit dem Coronavirus angesteckt haben, hat sich auf 5555 erhöht. 5221 davon gelten als wieder genesen.

Derzeit sind 203 Bürger im Zollernalbkreis infiziert. Die meisten Fälle gibt es in Balingen (38), gefolgt von Albstadt (36), Hechingen (26), Burladingen (19), Haigerloch (18), Meßstetten (17), Bisingen (11) und Winterlingen (10). Weitere Fälle gibt es in Rangendingen (8), Straßberg (6), Rosenfeld (3), Schömberg (2), Geislingen (2) und in Bitz (2).

Die Zahl der Patienten, die wegen Corona im Zollernalb-Klinikum behandelt werden, ist auf 17 gesunken. Drei Patienten liegen auf der Intensivstation. Beatmet werden muss einer von ihnen. Geimpft wurden im Kreis bislang 8543 Menschen, davon 2141 bereits zum zweiten Mal.