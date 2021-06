1 Seit Samstag gibt es den digitalen Impfpass. Foto: Puchner

Es gibt drei weitere in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehende Todesfälle aus dem Kreis Calw. Es handelt sich um einen Mann aus Calw und zwei Männer aus Nagold.

Kreis Calw - Darüber hinaus meldet das Landratsamt acht Neuinfektionen mit dem Coronavirus – je vier in Calw und Altensteig. Dazu einen positiven Schnelltest in Unterreichenbach. Das Robert Koch-Institut gibt die Inzidenz mit 16,3 an. Das Landesgesundheitsamt meldet einen Wert von 17,6.

Seit Samstag, 12. Juni, gibt es ihn: den digitalen Impfpass. Das Sozialministerium schaltete um 6 Uhr morgens das zugehörige System frei. Künftig haben alle Impflinge die Möglichkeit, über einen QR-Code die digitale Bescheinigung zu erhalten. Diesen Code erhalten sie nach der Zweitimpfung. Der digitale Impfpass kann dann über eine App, zum Beispiel die Corona-Warn-App oder die CovPass-App abgerufen werden. Auch Nachweise über eine Genesung oder ein negatives Testergebnis lassen sich in der App anzeigen.

"Durch das schnelle Handeln unserer Mitarbeitenden konnten wir im Kreisimpfzentrum, als auch bei einer Pop-Up-Aktion in Bad Liebenzell bereits am Samstag die QR-Codes für den digitalen Impfpass ausgeben", berichtet Landrat Helmut Riegger. "Die Möglichkeit, diese Informationen über das Smartphone abrufen zu können, erleichtert viele Vorgänge. Außerdem muss man nicht immer an den Papier-Impfpass denken. Und die App schützt vor Fälschungen." Die QR-Codes von bereits vorangegangenen Impfungen im Kreisimpfzentrum werden automatisch verschickt. Hier bedarf es laut Landratsamt keinerlei Nachfrage oder Anmeldung. Personen ohne Smartphone können auch weiterhin den Papier-Impfpass als Nachweis nutzen.